Каррера раскрыл роль Пилипчука в тренерском штабе чемпионского «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о роли Романа Пилипчука в своём штабе в период чемпионского сезона красно-белых.

«Пилипчук не отвечал за тактику. Мы просматривали нарезки игры соперника, и я, конечно же, видел тот материал, который мы собирали для команды. Пилипчук пояснял, как надо играть против соперника. То есть это был весь материал, с которым я был знаком. Говорил он, потому что он говорил по-русски. И пояснял, как нам надо играть.

И это не потому, что я спал и у меня не было времени на это. То есть, безусловно, я всё просматривал и говорил ему, объясни ребятам, как нам играть против этого соперника, что надо сделать на поле. То есть это была командная работа тренерского штаба. И поэтому я и хочу, чтобы мой ассистент также взаимодействовал с командой.

Он сыграл, конечно, тоже важную роль неоднократно. Когда у меня были вопросы касательно того, если что-то идёт не так, он тоже мог высказать своё мнение, может быть, сделать лучше так, и там, где недосматривал, может быть, я, видел он, и мог поделиться со мной этим», — сказал Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».