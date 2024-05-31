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Каррера объяснил, почему у «Спартака» не получилось побороться за титул после 2017 года

Каррера объяснил, почему у «Спартака» не получилось побороться за титул после 2017 года
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему красно-белым не удалось бороться за чемпионство после завоевания золотых медалей РПЛ в 2017 году.

«Естественно, после первой победы в чемпионате нужно было повышать уровень. Нужно было докупать более качественных игроков в том числе, чтобы противостоять «Зениту», который в тот момент после «Спартака» начал побеждать.

Но такой возможности не было, по разным причинам, из-за разных ситуаций. Во втором сезоне многие игроки, видимо, подумали, что они уже постоянные чемпионы, что можно было играть чуть спокойнее. Как я уже сказал до этого, каждый может победить, но победить повторно и многочисленно очень сложно. Всегда надо преследовать эту цель, и нужен определённый менталитет, это сложно», — сказал Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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