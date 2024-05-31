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Канищев: решение уволить Гончаренко из «Урала» странное и неправильное

Канищев: решение уволить Гончаренко из «Урала» странное и неправильное
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Бывший футболист Александр Канищев высказался об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Решение уволить Гончаренко является эмоциональным и честно говоря, очень странным. Нужно было получить какой-то окончательный результат, а потом принимать решение по будущему Гончаренко. Мне кажется это неправильным решением. Конечно, у «Урала» есть шансы отыграться у «Акрона», ведь он сильнее, но им немножко не повезло в первой игре», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, об увольнении Гончаренко «Урал» объявил вчера, 30 мая. Накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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