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Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал сильнейший чемпионат из топ-5 лиг

Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал сильнейший чемпионат из топ-5 лиг
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий «Асколи», назвал сильнейший чемпионат из топ-5 лиг.

«Я думаю, что самый красивый чемпионат на данный момент — это английская Премьер-лига. Там всегда можно видеть качественную игру, там отменные игроки. Италия, я думаю, находится на втором месте сейчас. Там есть команды, которые хорошо играют. Я считаю, что Испанию мы обошли», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. Также итальянский специалист работал ассистентом в «Ювентусе», сборной Италии. В качестве главного тренера Массимо работал в АЕКе и «Бари».

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