Геннадий Орлов: в «Зените» нет свежей крови, в этом вся трагедия

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что одна из главных проблем «Зенита» — это отсутствие свежей крови.

— Геннадий Сергеевич, возник к вам такой вопрос. Вы сказали, что петербуржцам нужна свежая кровь. Вот Вендел и Клаудиньо, получается, своё уже отработали, для чего их взяли. Какая кровь нужна?

— Это моё мнение.

— Свежая кровь в «Зените», она уже есть?

— Нет, её нет. В этом вся трагедия. Потому что каждая команда должна обновляться. Хотя, например, образец Лука Модрича. Но это уникальный случай, когда в 38 лет можно выходить за «Реал», который выиграет Лигу чемпионов. Исключение из правил всегда бывает, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»