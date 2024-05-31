Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: хотим остаться в РПЛ по итогам следующего сезона

Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, что махачкалинский клуб хотел бы задержаться в Российской Премьер-Лиге.

— Конкретная задача перед командой уже стоит на следующий сезон?

— Пока не обсуждали. Сейчас идёт межсезонье. Ближе к началу чемпионата будет вырисовываться картина, и уже тогда будем говорить о задачах. Конечно, хочется остаться в Премьер-Лиге. Думаю, не было смысла подниматься, чтобы сразу вылететь. Это все прекрасно осознают. Поэтому будем готовиться, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.