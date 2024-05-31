В Федерации футбола Азербайджана высказались о возможном назначении Станислава Черчесова

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Маммадли отреагировал на новости о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера азербайджанской сборной по футболу.

— Действительно ли сборная Азербайджана заинтересована в услугах Черчесова?

— Нет, это недостоверная информация, — сказал Маммадли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».