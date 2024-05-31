Аббосбек Файзуллаев подвёл итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвёл итоги минувшего сезона для армейцев.

«Мы не смогли быть на той позиции, где хотели, но если оценивать лично, то сезон получился хорошим. Спасибо товарищам по команде и тренерам. Они очень помогли в том, чтобы я влился в команду как можно быстрее.

Не думаю, что мы играли плохо. Если посмотреть на статистику, то мы стали самой результативной командой в сезоне. Мы много забивали, но в конце матчей теряли очень много очков, что в итоге сказалось на турнирной таблице.

Реально ли ЦСКА бороться за чемпионство в следующем сезоне? Думаю, да. Если мы хорошо подготовимся к новому сезону», — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.

Напомним, ЦСКА завершил сезон в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место в РПЛ сезона-2023/2024 занял «Зенит», набрав 57 очков.