Семак заявил, что готов помочь Сафонову в бытовых вопросах в случае его трансфера в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что если голкиперу Матвею Сафонову нужна помощь в Париже, то он готов оказать её.

«Не думаю, что он нуждается в моих советах. Я за него очень рад. Если нужно помочь в бытовых вопросах или познакомить с моими друзьями, я готов», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «Пари Сен-Жермен», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.