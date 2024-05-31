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Хомуха: у игроков «Балтики» есть шанс вписать свои имена в историю клуба

Хомуха: у игроков «Балтики» есть шанс вписать свои имена в историю клуба
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Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча состоится 2 июня.

«Конечно, «Балтика» может навязать борьбу «Зениту» в Суперфинале Кубка России, если будет играть в закрытый футбол и явно вторым номером. У «Зенита» часто возникают проблемы в матчах с такими командами.

Возможный уход Игнашевича никак не подстегнёт футболистов «Балтики». Но каждому футболисту хочется добиться титула, поэтому игроки балтийской команды будут бороться изо всех сил. Для них мотивация, что выступают в Суперфинале и есть ещё шанс вписать свои имена в историю клуба в качестве обладателей трофея. Поэтому, думаю, будет очень сложный матч», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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