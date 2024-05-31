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Геннадий Орлов рассказал о знакомстве с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти

Геннадий Орлов рассказал о знакомстве с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал о знакомстве с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. По словам Орлова, с Анчелотти его познакомил Лучано Спаллетти.

«Я обожаю, я знаком с Анчелотти. Меня когда-то Спаллетти познакомил. Он меня очаровал. Это потрясающий мужик. Он выиграл Лиги чемпионов с разными клубами. Не с одним, а с разными. Он чемпионаты выиграл в разных странах. Это показатель для тренера.

Он к каждому игроку ключик подбирает. Ну видно, как у него Винисиус вырос. Ну это же чудо просто. И, понимаете, тренер, главное, чтобы у него росли, вырастали и держали высокую спортивную форму», — сказал Геннадий Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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