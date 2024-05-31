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«Это насмешка над профессией». Орлов — о работе Федуна в «Спартаке»

«Это насмешка над профессией». Орлов — о работе Федуна в «Спартаке»
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о необдуманных тратах московского «Спартака» в эпоху президентства Леонида Федуна. Также Орлов подчеркнул, что красно-белые потратили много денег на услуги агентов, которые приводили в клуб не всегда качественных футболистов.

«Что «Спартак» напокупал за всё это время? Больше всех заплатил денег. Образец граблей — это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги, особенно на агентов, которые им поставляли неизвестно кого и чего. И 17 главных тренеров. Ну, это же насмешка над профессией», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Леонид Федун больше не является владельцем «Спартака» — он продал контрольный пакет акций клуба компании «Лукойл».

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