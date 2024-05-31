Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд Бут считает «Реал» фаворитом в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором немецкий клуб встретится с «Реалом».

«Тяжело сказать, сможет ли «Боруссия» Дортмунд выиграть Лигу чемпионов. Так как «Реал» Мадрид очень хорошая команда, которая в последние года выигрывает этот турнир и часто участвует в других финалах. Поэтому, конечно, «Реал» — большой фаворит в предстоящем матче, но в футболе бывают чудеса. К примеру, в финале Лиги Европы играли «Байер» с «Аталантой». Леверкузен был фаворитом, но проиграл.

Дортмунд по пути в финал прошёл неплохих соперников: «Атлетико» и «ПСЖ». Поэтому, конечно, я верю в победу «Боруссии», и болельщики команды тоже верят в неё. Даже если в первом тайме будет счёт 0:3, то я всё равно буду верить в «Боруссию», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» Д и мадридским «Реалом» состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.