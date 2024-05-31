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Семшов — о финале Лиги чемпионов: «Боруссия» будет искать шансы в контратаках

Семшов — о финале Лиги чемпионов: «Боруссия» будет искать шансы в контратаках
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Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», а там уже как игра сложится. Мы видели две игры с «ПСЖ», в которых «Боруссия» играла очень строго. Все отрабатывали в обороне, даже Адейеми возвращался как крайний защитник. Но всё же передняя линия «Реала»: Винисиус, Беллингем, Родриго — настолько хороши, что им нельзя давать пространство. Не стоит забывать, что Хуммельс не очень быстрый защитник. Думаю, что «Боруссия» отдаст инициативу и будет искать шансы впереди за счёт контратак», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в эту субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.

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