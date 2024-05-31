«Краснодар» — самый прибыльный клуб РПЛ по итогам 2023 года

«Краснодар» стал самым прибыльным клубом Российской Премьер-Лиги по итогам 2023 года. Это следует из предоставленной РФС финансовой отчётности команд высшего дивизиона.

Общая прибыль «Краснодара» по итогам прошлого года составила 11,965 млрд рублей. Наибольший убыток зафиксирован в отчётностях ЦСКА и «Спартака» – 1,52 и 1,27 млрд рублей соответственно. Напомним, «Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Чемпионом страны стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой титул подряд. Третье место в таблице заняло московское «Динамо». Напрямую из высшего российского дивизиона в Мелбет Первую лигу вылетели «Балтика» и «Сочи», «Пари НН» и «Урал» играют стыковые матчи.