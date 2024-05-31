Булыкин: «Зенит» легко победит «Балтику», даже если будет второй состав

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я считаю, что у «Балтики» мало шансов в Суперфинале Кубка России. «Зенит» легко победит, даже если будет второй состав и если будут играть плохо. Уровень команд разный, тем более «Балтика» вылетела из РПЛ, поэтому психологически клуб будет не в очень хорошей ситуации.

«Балтика» должна отнестись к этой игре как к матчу жизни и проявить свои лучшие качества. Даже в этом случае «Зенит» будет сильнее, поэтому я думаю, что питерцы победят», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.