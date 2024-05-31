Файзуллаев — об Олимпиаде: такой турнир может стать единственным в жизни

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о выходе своей национальной команды на Олимпиаду, а также рассказал о договорённости с клубом на прошедший Кубок Азии U23.

«Олимпиада — это очень большой турнир для спортсменов, который может стать таким единственным в жизни. Я очень рад, что мы попали туда в первый раз в истории. Когда я уезжал в прошлый раз, то у федерации и клуба были контакт и договорённость. Если бы клуб не отпустил меня весной на молодёжный Кубок Азии, то я спокойно бы играл тут и помогал команде. Я не тот, кто уедет просто так», — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

Ранее сборная Узбекистана U23 впервые в истории вышла на Олимпийские игры. Команда уступила в финале отборочного цикла сборной Японии, но всё равно прошла дальше. Аббосбек Файзуллаев не принял участия в финальном матче, но помог сборной добиться этого исторического достижения на более ранних этапах.

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.