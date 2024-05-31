Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: надеемся сохранить всех игроков в команде

Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, что махачкалинский клуб надеется сохранить ключевой костяк футболистов и не потерять лидеров в летнее межсезонье.

— У вас есть опасение, что кого-то из лидеров могут забрать в межсезонье?

— В целом надеюсь, что удастся всех лидеров сохранить и никто никуда не уйдёт. Конечно, всё может произойти. Но, думаю, мы сможем оставить ключевых игроков в команде и войти в сезон в боевой готовности, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.