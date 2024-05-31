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Игрок «Акрона» Анджелкович: приход Станковича в «Спартак» — позитивный момент для России

Игрок «Акрона» Анджелкович: приход Станковича в «Спартак» — позитивный момент для России
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Сербский защитник «Акрона» Неманья Анджелкович высказался о новом наставнике красно-белых Деяне Станковиче.

«Деян Станкович — очень хороший тренер и человек. Настоящая легенда для Сербии, большая личность. Его приход — позитивный момент для России. У него большое имя, большие достижения в качестве игрока. Мы все его очень любим. Плюс у него есть характер. Ну, а достижения в качестве тренера, он их тоже показал, как в Сербии с «Црвеной Звездой», так и в «Ференцвароше». «Спартак» — тоже очень хорошая команда для него», — приводит слова Анджелковича «Матч ТВ».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович, который, как ожидалось, продолжит работу в штабе Станковича. Но Слишкович принял решение покинуть клуб.

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