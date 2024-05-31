Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал фаворита финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Боруссия» Дортмунд.

«Для меня «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов. Это клуб, который очень много выигрывает. Наверное, «Реал» однозначный фаворит, но не всегда фавориты выигрывают. «Боруссии» нужно быть готовыми физически лучше, чем «Реал» Мадрид», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в эту субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.