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Дед Адамова: Арсен вернётся в «Зенит», поскольку у него контракт с клубом

Дед Адамова: Арсен вернётся в «Зенит», поскольку у него контракт с клубом
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Хайдар Алханов, дед 24-летнего российского защитника «Зенита» Арсена Адамова, высказался о будущем футболиста в петербургском клубе по окончании аренды в «Оренбурге». По его словам, в ближайшее время Адамов вернётся в «Зенит», так как его контракт с клубом рассчитан ещё на два года.

«Арсен поедет в «Зенит» сейчас, поскольку у него контракт с клубом ещё на два года. Есть ли варианты? Надо спросить у «Зенита», они обладают информацией», — приводит слова Хайдара Алханова Metaratings.

Напомним, права на защитника принадлежат «Зениту». За «Оренбург» он выступает на правах аренды. Действующий контракт Адамова с командой Сергея Семака рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в «Оренбурге» он провёл во всех турнирах 26 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи.

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