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Бителло рассказал, что футболисты «Динамо» постараются выиграть РПЛ в следующем сезоне

Бителло рассказал, что футболисты «Динамо» постараются выиграть РПЛ в следующем сезоне
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Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что футболисты бело-голубых постараются выиграть Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне. Напомним, кампанию-2023/2024 «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Команда очень хорошо работала в этом сезоне, много чего сделано за этот сезон. К сожалению, не удалось достигнуть титула, но будем работать над ошибками. Будем стараться [завоевать титул в следующем сезоне]», — приводит слова Бителло ТАСС.

Отметим, что бело-голубые упустили победу в чемпионате России сезона-2023/2024, проиграв на выезде «Краснодару» в последнем туре. Титул выиграл «Зенит», для команды Сергея Семака он стал шестым кряду. Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 30 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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