Булыкин: «Реал» Мадрид должен выиграть очередной титул ЛЧ и показать свою магию

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«На бумаге у «Боруссии» Дортмунд мало шансов в финале Лиги чемпионов, но футбол — это непредсказуемая игра, поэтому всякое может быть на футбольном поле. Но, по крайней мере, всё указывает на то, что «Реал» должен выиграть очередной титул и показать свою магию.

Я думаю, что «Боруссия» Дортмунд сядет в оборону и будет играть на контратаках, так как с «Реалом» тяжело играть в открытый футбол. Но «Реал» хорош тем, что сам играет и другим даёт играть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.