Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: «Реал» Мадрид должен выиграть очередной титул ЛЧ и показать свою магию

Булыкин: «Реал» Мадрид должен выиграть очередной титул ЛЧ и показать свою магию
Комментарии

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«На бумаге у «Боруссии» Дортмунд мало шансов в финале Лиги чемпионов, но футбол — это непредсказуемая игра, поэтому всякое может быть на футбольном поле. Но, по крайней мере, всё указывает на то, что «Реал» должен выиграть очередной титул и показать свою магию.

Я думаю, что «Боруссия» Дортмунд сядет в оборону и будет играть на контратаках, так как с «Реалом» тяжело играть в открытый футбол. Но «Реал» хорош тем, что сам играет и другим даёт играть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
У «Реала» ДНК победителя! Мечтам дортмундской «Боруссии» не суждено сбыться
У «Реала» ДНК победителя! Мечтам дортмундской «Боруссии» не суждено сбыться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android