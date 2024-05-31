«Ахмат» объявил об уходе нападающего Конате

Грозненский «Ахмат» объявил об уходе нападающего Мохамеда Конате на правах свободного агента.

«Лучший бомбардир грозненцев последних лет форвард Мохамед Конате покидает команду. У футболиста заканчивается срок трудового соглашения, он принял решение продолжить карьеру в другом клубе.

Конате провёл за «Ахмат» 90 матчей в официальных турнирах, в которых забил 34 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба по забитым мячам (в рамках Премьер-Лиги)», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата», опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, 26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.