Жозе Моуринью подписал двухлетний контракт с «Фенербахче» — Фабрицио Романо

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заключил трудовое соглашение с турецким «Фенербахче», рассчитанное на два года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт, рассчитанный до июня 2026 года, был подписан сегодня, 31 мая, утром.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: