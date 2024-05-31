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«Сочи» объявил об уходе из клуба полузащитника Артура Юсупова

«Сочи» объявил об уходе из клуба полузащитника Артура Юсупова
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«Сочи» объявил об уходе из клуба полузащитника Артура Юсупова по истечении срока действия трудового соглашения.

«Футбольный клуб «Сочи» благодарит Артура за весомый вклад в успехи и развитие клуба, голы, яркие моменты и впечатляющие победы, а также желает ему успехов и удачи в дальнейшей жизненном пути!» — написано на официальном сайте ФК «Сочи».

34-летний футболист присоединился к «Сочи» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 800 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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