Дмитрий Черышев: в финале Лиги чемпионов точно нет фаворита

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о грядущем финале Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится завтра, 1 июня.

«Кого «Реал» и «Боруссия» прошли в полуфиналах ЛЧ? «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Представляете, каких соперников они обыграли? Поэтому я думаю, что фаворита в финале точно нет. По именам «Реал» немного получше, но по игровой дисциплине, конечно, «Боруссия». Будет очень интересный матч. Будет иметь большое значение спокойствие, хладнокровие и опыт. Этого у «Реала» всё-таки побольше, поэтому я думаю, что они выиграют», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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