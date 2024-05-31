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Дмитрий Черышев: в финале Лиги чемпионов точно нет фаворита

Дмитрий Черышев: в финале Лиги чемпионов точно нет фаворита
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Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о грядущем финале Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится завтра, 1 июня.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кого «Реал» и «Боруссия» прошли в полуфиналах ЛЧ? «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Представляете, каких соперников они обыграли? Поэтому я думаю, что фаворита в финале точно нет. По именам «Реал» немного получше, но по игровой дисциплине, конечно, «Боруссия». Будет очень интересный матч. Будет иметь большое значение спокойствие, хладнокровие и опыт. Этого у «Реала» всё-таки побольше, поэтому я думаю, что они выиграют», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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