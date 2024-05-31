9 из 12 млрд рублей прибыли «Краснодара» за 2023 год — взнос Галицкого в фонд академии

Вице-президент ФК «Краснодар» Арам Фундукян рассказал, как южанам удалось стать самым прибыльным клубом Российской Премьер-Лиги по итогам 2023 года.

«Дело в том, что данная сумма — это не совсем прибыль. Ранее в интервью Сергей Николаевич Галицкий говорил о его намерении учредить фонд для академии ФК «Краснодар», с помощью которого академия могла бы существовать. И 9 млрд из той суммы, которая указана как чистая прибыль по итогам 2023 года, как раз и являются его взносом в этот созданный фонд академии», – сказал Фундукян в беседе с Максимом Пахомовым.

Общая прибыль «Краснодара» по итогам прошлого года составила 11,965 млрд рублей. Наибольший убыток зафиксирован в отчётностях ЦСКА и «Спартака» – 1,52 и 1,27 млрд рублей соответственно. Напомним, «Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.