Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

9 из 12 млрд рублей прибыли «Краснодара» за 2023 год — взнос Галицкого в фонд академии

9 из 12 млрд рублей прибыли «Краснодара» за 2023 год — взнос Галицкого в фонд академии
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент ФК «Краснодар» Арам Фундукян рассказал, как южанам удалось стать самым прибыльным клубом Российской Премьер-Лиги по итогам 2023 года.

«Дело в том, что данная сумма — это не совсем прибыль. Ранее в интервью Сергей Николаевич Галицкий говорил о его намерении учредить фонд для академии ФК «Краснодар», с помощью которого академия могла бы существовать. И 9 млрд из той суммы, которая указана как чистая прибыль по итогам 2023 года, как раз и являются его взносом в этот созданный фонд академии», – сказал Фундукян в беседе с Максимом Пахомовым.

Общая прибыль «Краснодара» по итогам прошлого года составила 11,965 млрд рублей. Наибольший убыток зафиксирован в отчётностях ЦСКА и «Спартака» – 1,52 и 1,27 млрд рублей соответственно. Напомним, «Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Краснодар» — самый прибыльный клуб РПЛ по итогам 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android