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Мещеряков: «Зенит» является фаворитом Кубка по зарплатам. По голоду и желанию — не уверен

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о грядущем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«По фамилиям и зарплатам «Зенит» является фаворитом, по голоду и желанию – не уверен. Я всегда переживаю за «Локомотив», а на остальные матчи смотрю с точки зрения спортивного интереса», – приводит слова Мещерякова Metaratings.

Напомним, матч «Балтика» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. На предыдущей стадии сине-бело-голубые прошли ЦСКА (1:1, 5:4 пен.). В свою очередь, «Балтика» выбила московский «Спартак», обыграв красно-белых со счётом 1:0.

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