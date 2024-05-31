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Мещеряков: «Зенит» является фаворитом Кубка по зарплатам. По голоду и желанию — не уверен

Мещеряков: «Зенит» является фаворитом Кубка по зарплатам. По голоду и желанию — не уверен
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о грядущем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По фамилиям и зарплатам «Зенит» является фаворитом, по голоду и желанию – не уверен. Я всегда переживаю за «Локомотив», а на остальные матчи смотрю с точки зрения спортивного интереса», – приводит слова Мещерякова Metaratings.

Напомним, матч «Балтика» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. На предыдущей стадии сине-бело-голубые прошли ЦСКА (1:1, 5:4 пен.). В свою очередь, «Балтика» выбила московский «Спартак», обыграв красно-белых со счётом 1:0.

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