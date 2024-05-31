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Президент «Барселоны» освобождён от уголовной ответственности по делу Негрейры — AS

Президент «Барселоны» освобождён от уголовной ответственности по делу Негрейры — AS
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также члены правления клуба с 2003 по 2010 год освобождены от уголовной ответственности по делу о взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Негрейре, который на протяжении нескольких лет работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Об этом сообщает AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 24 мая суд аннулировал данное обвинение. Однако сегодня, 31 мая, суд Барселоны удовлетворил апелляцию, которая была подана на первоначальное решение судьи о привлечении к ответственности. В результате чего Лапорта и прочие обвиняемые были освобождены от уголовной ответственности. Однако полностью все обвинения с каталонского клуба не сняты.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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