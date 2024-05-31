Президент «Барселоны» освобождён от уголовной ответственности по делу Негрейры — AS

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также члены правления клуба с 2003 по 2010 год освобождены от уголовной ответственности по делу о взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Негрейре, который на протяжении нескольких лет работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Об этом сообщает AS.
Напомним, 24 мая суд аннулировал данное обвинение. Однако сегодня, 31 мая, суд Барселоны удовлетворил апелляцию, которая была подана на первоначальное решение судьи о привлечении к ответственности. В результате чего Лапорта и прочие обвиняемые были освобождены от уголовной ответственности. Однако полностью все обвинения с каталонского клуба не сняты.
Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: