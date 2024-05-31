«Крылья Советов» поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку самарского клуба

Пресс-служба «Крылья Советов» выразила благодарность экс-губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за многолетнюю и всестороннюю поддержку клуба.

«Вы многое сделали для «Крылья Советов», задав клубу новый вектор развития, оказывая необходимое содействие в том, чтобы «Крылья» планомерно двигались вперёд, радовали жителей региона и были гордостью Самарской области. Наши успехи в последние годы были бы невозможны без Вашего внимания.

Как настоящий болельщик Вы всегда были вместе с нашей командой. Спасибо за всё, Дмитрий Игоревич!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

31 мая 2024 года Дмитрий Азаров сделал заявление об уходе с поста губернатора Самарской области. Причины до сих пор не раскрываются. Выборы нового главы региона пройдут 8 сентября 2024 года.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 30 туров чемпионата России по футболу в прошлом сезоне записали на свой счёт 41 очко. Подопечные Игоря Осинькина заняли девятое место в турнирной таблице.