Клаудиньо рассказал, кого считает лидерами в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о лидерах петербургского клуба.

— Есть мнение, что в «Зените» сейчас нет лидера, как, например, Малком, который может взять игру на себя.

— Почему нет? У нас есть другие ребята, которые являются лидерами, — Кассьерра, который очень много забил, Барриос, Вендел и, думаю, я. Мы все лидеры, — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила € 12 млн. В текущем сезоне Клаудиньо провёл 42 матча в составе «Зенита», забил пять голов, отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 18 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.