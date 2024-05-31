Игрок «Химок» Скворцов: расстроился, что Адиев ушёл из сборной Казахстана

Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался об уходе главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева с поста рулевого национальной команды.

«Когда прочитал, что Магомед Адиев ушёл из сборной Казахстана, сильно расстроился. Для меня был немного шок. Не ожидал, что он уйдёт. Не думаю, что сборная Казахстана может развалиться без Адиева, но это большой минус для нас, потому что он квалифицированный тренер», — приводит слова Скворцова Metaratings.

46-летний россиянин возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года по май 2024 года. Под руководством Адиева национальная команда провела 21 матч, одержав 11 побед при девяти поражениях и одной ничьей.

С апреля 2024 года Адиев возглавляет «Ахмат». Действующее соглашение истекает в июне 2024 года.