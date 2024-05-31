«Интер» продлил контракт с Лаутаро, зарплата игрока составит € 9 млн в год — Sky Sports

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пролонгировал трудовое соглашение с «нерадзурри» до 2029 года. Об этом сообщает Sky Sports Italia.
По информации источника, аргентинский футболист будет зарабатывать € 9 млн в год по новому контракту плюс дополнительные выплаты. Сторонам осталось согласовать последние детали.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» недоволен тем, что Лаутаро запрашивает слишком высокую зарплату.
Напомним, в нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.
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