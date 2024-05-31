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Компани рассматривает Зинченко в качестве своего первого трансфера в «Баварию» — Mirror

Компани рассматривает Зинченко в качестве своего первого трансфера в «Баварию» — Mirror
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Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани заинтересован в приобретении 27-летнего левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Зинченко может обойтись мюнхенскому клубу в £ 35 млн (€ 41 млн).

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

По итогам нынешнего сезона «Бавария» набрала 72 очка и заняла третье место.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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