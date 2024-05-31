Агент Дюпина прокомментировал слухи о возможном переходе Юрия в «Краснодар»

Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера казанского «Рубина» Юрия Дюпина, отреагировал на слухи о том, что «Краснодар» планирует пригласить его клиента на место Матвея Сафонова, который близок к переходу в «ПСЖ».

«Юрий — хороший футболист, который востребован в различных клубах. Скоро всё разрешится. Юрий всегда привлекал внимание не только российских клубов», — приводит слова агента «РИА Новости Спорт».

Контракт 36-летнего Дюпина с «Рубином» истекает этим летом.

27 мая «Спорт-экспресс» сообщил о возможном трансфере 36-летнего Юрия Дюпина из «Рубина» в «Краснодар» на правах свободного агента. В минувшем сезоне голкипер провёл 29 матчей, из которых девять сыграл «на ноль», в остальных пропустил 35 мячей.