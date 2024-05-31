Селюк: если бы у Конате была финансовая подушка безопасности, он бы не ушёл из «Ахмата»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 26-летнего нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался об уходе своего клиента из грозненского клуба в статусе свободного агента.

«С 6 июня по 6 июля будет идти чемпионат Европы, поэтому клубы будут совершать мало трансферов. Потому что многие команды на этом турнире будут смотреть возможности футболистов, чтобы их приобрести. У Мохамеда Конате есть определённые предложения, но тут надо правильно подойти к этому вопросу.

К примеру, Кузяев зарабатывал много денег в «Зените», но пошёл в «Гавр». За что ему большой респект. Там он зарабатывает в разы меньше, но он пошёл, чтобы играть в одной из топ-5 лиг. Поэтому мы смотрим совокупность определённых моментов. Чтобы не просто играть в Европе, а чтобы был хороший финансовый контракт.

Все футболисты понимают, что спортивный век у них ограничен, поэтому хотят создать подушку безопасности. Кузяев себе создал подушку безопасности в «Зените», теперь он может спокойно получать кайф от футбола. Если бы у Конате была создана подушка безопасности заранее и он заработал те деньги, как Кузяев, то он бы никуда не ушёл и остался бы в «Ахмате». Потому что «Ахмат» для него как дом родной», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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