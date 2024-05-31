Агент Шунина: предложений о продлении контракта от «Динамо» не было

Дарья Арсланова, являющаяся представителем вратаря «Динамо» Антона Шунина, рассказала о ситуации своего клиента с контрактом. Действующее трудовое соглашение 37-летнего футболиста с московским клубом заканчивается летом 2024 года.

«Предложений о продлении контракта от «Динамо» не было. Информация в медиа о том, что Антон уже отклонял офферы клуба, не соответствует действительности. Знаю, что была договорённость о встрече с руководством ещё по ходу сезона, но пока она так и не состоялась. Конечно, Антон хотел бы продолжить карьеру в родном клубе. «Динамо» остаётся для него главным приоритетом, как это было все 17 лет его футбольной карьеры.

Сейчас Антон в отпуске. Если предложения так и не поступит, после возвращения будет рассматривать другие варианты. Он провёл стабильный и ровный сезон, со здоровьем у него всё в порядке. Желание играть тоже есть. О завершении карьеры сейчас речи не идёт», — приводит слова Арслановой Sport24.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль».

В нынешнем сезоне Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

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