«Милан» запрашивает у «Баварии» € 80 млн за Тео Эрнандеса — Corriere dello Sport

«Милан» готов расстаться с 26-летним левым защитником Тео Эрнандесом за сумму в € 80 млн. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «россонери» хотят урегулировать ситуацию с французским защитником на протяжении грядущего лета, поскольку он требует от «Милана» увеличение заработной платы с € 4 млн до € 8 млн в год. Итальянский клуб не может удовлетворить подобные запросы Эрнандеса. Однако защитником активно интересуется «Бавария», которая ищет замену Альфонсо Дэвису.

Напомним, в нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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