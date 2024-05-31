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«Астон Вилла» представила обновлённую эмблему клуба в честь его 150-летия

«Астон Вилла» представила обновлённую эмблему клуба в честь его 150-летия
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«Астон Вилла» представила обновлённый дизайн эмблемы бирмингемского клуба, которая была подготовлена к его 150-летию.

Клуб отказался от использования герба в форме круга, вернувшись к более традиционному варианту.

Напомним, футбольный клуб «Астон Вилла» был основан в 1874 году.

По итогам нынешнего сезона АПЛ бирмингемцы набрали 68 очков и заняли четвёртое место. Таким образом, подопечные Унаи Эмери гарантировали себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» выступала в Лиге конференций, где она дошла до полуфинальной стадии этого соревнования. В полуфинале «Астон Вилла» вылетела от греческого «Олимпиакоса». Первый матч между командами завершился со счётом 2:4, второй — со счётом 2:0.

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