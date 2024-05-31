Агкацев: Сафонов способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию о переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как «ПСЖ». Всё зависит только от него», – приводит слова Агкацева «Известия».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.