«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Короля начнётся в 21:00

Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Кубка Короля, в котором встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, на стадии полуфинала Кубка Короля «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Иттихад». В свою очередь, «Аль-Наср» со счётом 3:1 победил «Аль-Халидж».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии команды встречались дважды. В первом круге «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Во втором круге «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью со счётом 1:1.

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