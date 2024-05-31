Стало известно, когда ЦСКА примет решение по будущему Федотова в клубе

Московский ЦСКА в ближайшее время примет решение по будущему главного тренера команды Владимира Федотова. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что на выходных состоится встреча руководства ЦСКА и главного тренера. По её итогам будет решено, останется ли Федотов в стане армейцев.

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу подопечные Владимира Федотова заняли шестое место в турнирной таблице.