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Анчелотти рассказал, кто сыграет в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, кто из вратарей «сливочных» сыграет в воротах в финальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится завтра, 1 июня.

«Лунин заболел гриппом, однако ему уже лучше. Завтра он останется на скамейке запасных, а играть будет Куртуа», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, данная встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии» (общ. 4:3). На этой же стадии «Боруссия» выбила «ПСЖ» (общ. 2:0).

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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