Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич: все считают «Реал» фаворитом в матче с «Боруссией», но это не так

Модрич: все считают «Реал» фаворитом в матче с «Боруссией», но это не так
Комментарии

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от грядущего финала Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится завтра, 1 июня.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет не самый спокойный матч, я уверен. Все считают нас фаворитами, но это не так. Я считаю, что шансы 50 на 50. «Боруссия» — отличная команда, которая провела прекрасный сезон в Лиге чемпионов», — приводит слова Модрича AS.

Напомним, данная встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии» (общ. 4:3). На этой же стадии «Боруссия» выбила «ПСЖ» (общ. 2:0).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Анчелотти рассказал, кто сыграет в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android