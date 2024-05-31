Модрич: все считают «Реал» фаворитом в матче с «Боруссией», но это не так

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от грядущего финала Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится завтра, 1 июня.

«Это будет не самый спокойный матч, я уверен. Все считают нас фаворитами, но это не так. Я считаю, что шансы 50 на 50. «Боруссия» — отличная команда, которая провела прекрасный сезон в Лиге чемпионов», — приводит слова Модрича AS.

Напомним, данная встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии» (общ. 4:3). На этой же стадии «Боруссия» выбила «ПСЖ» (общ. 2:0).

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