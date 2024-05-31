Анчелотти ответил на вопрос о будущем Родриго в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о том, что крайний нападающий «сливочных» Родриго Гоэс может покинуть клуб грядущим летом.

«Я полностью доверяю своим футболистам, которые выкладываются на полную. Родриго в их числе. Он был, есть и будет важен для нас. Никаких изменений», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго может покинуть «Реал» из-за скорого прихода в клуб вингера Килиана Мбаппе. Подчёркивалось, что в услугах 23-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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