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Павлиашвили: Кварацхелия может стать достойной заменой Мбаппе в «ПСЖ»

Павлиашвили: Кварацхелия может стать достойной заменой Мбаппе в «ПСЖ»
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Российский и грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили высказался о возможном переходе вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«У «ПСЖ» сейчас освобождается место на левом фланге, уходит Мбаппе. Хвича может стать достойной заменой Мбаппе. У Кварацхелии есть большие перспективы, огромный талант и будущее. Если он всё правильно будет направлять, то он обязан стать очень большим футболистом», — приводит слова Павлиашвили Metaratings.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщало, что Кварацхелия дал согласие на переход во французский клуб.

В сезоне-2023/2024 Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.

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