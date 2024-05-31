«Фенербахче» рассматривает вариант с покупкой Левандовского под приход Моуринью — Сюзгун

Руководство «Фенербахче» намерено усилить линию нападения команды под скорый приход в клуб португальского тренера Жозе Моуринью. В этих целях жёлто-тёмно-синие установили контакт с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским. Об этом сообщает журналист Эртан Сюзгун в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, польский футболист не является единственным вариантом для усиления линии нападения «Фенербахче».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью уже подписал контракт с «Фенербахче», рассчитанный на два года. Действующее трудовое соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами.

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