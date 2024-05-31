«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с дзержинским «Арсеналом»

Московский «Локомотив» и дзержинский «Арсенал» заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отмечается, что в рамках договора оба клуба направят свои усилия на подготовку резерва и повышения уровня мастерства игроков обеих команд.

На данный момент в составе белорусского клуба под руководством Вячеслава Вашкевича выступают воспитанники академии железнодорожников: Егор Погостнов, Дмитрий Радиковский, Данила Годяев и Вадим Арутюнян.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России по футболу московский «Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице. Золотые медали достались «Зениту», который заработал 57 очков. «Локомотив» отстал от сине-бело-голубых на пять очков.