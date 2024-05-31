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Гюндоган: Клоппу ещё рано уходить на пенсию

Гюндоган: Клоппу ещё рано уходить на пенсию
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался относительно будущего немецкого тренера Юргена Клоппа, который по окончании нынешнего сезона покинет «Ливерпуль».

«Я думаю, что Клопп определённо снова что-то сделает в футболе. Он слишком молод, чтобы бросить всё и уйти на пенсию. Любой, кто любит футбол, конечно же, хотел бы видеть Юргена Клоппа в деле.

Вероятно, самым разумным было бы вернуться в Германию, хотя я точно не знаю, куда именно. В сборной Германии уже работает Нагельсман. Возможно, англичане в какой-то момент подумают: «А почему бы нам не взять Клоппа?» — приводит слова Гюндогана AS.

Напомним, Гюндоган играл под руководством Клоппа в период выступлений в дортмундской «Боруссии» (2011-2015 годы).

Клопп расплакался на прощальном мероприятии:

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