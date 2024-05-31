Гюндоган: Клоппу ещё рано уходить на пенсию

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался относительно будущего немецкого тренера Юргена Клоппа, который по окончании нынешнего сезона покинет «Ливерпуль».

«Я думаю, что Клопп определённо снова что-то сделает в футболе. Он слишком молод, чтобы бросить всё и уйти на пенсию. Любой, кто любит футбол, конечно же, хотел бы видеть Юргена Клоппа в деле.

Вероятно, самым разумным было бы вернуться в Германию, хотя я точно не знаю, куда именно. В сборной Германии уже работает Нагельсман. Возможно, англичане в какой-то момент подумают: «А почему бы нам не взять Клоппа?» — приводит слова Гюндогана AS.

Напомним, Гюндоган играл под руководством Клоппа в период выступлений в дортмундской «Боруссии» (2011-2015 годы).

Клопп расплакался на прощальном мероприятии: